Es imposible encontrar en el diccionario más calificativos para hablar de Lionel Messi. Desde su época como jugador en el FC Barcelona, ya no se puede. Y es que no hay semana en la que el crack argentino no deje de sorprendernos. Como este martes, que ha marcado el gol del 2-0 en el encuentro entre Inter Miami vs. Philadelphia por las semifinales de la Leagues Cup 2023. Toda una ‘obra de arte’.

Cuando corrían los 20 minutos en el estadio Subaru Park, de Chester, Lionel Messi recibió un pase de Josef Martínez y enrumbó directo al arco rival. Los defensores contrarios pensaron que encararía hasta encontrar su mejor perfil. Sin embargo, el campeón del mundo tenía una sorpresa guardada en el sombrero de mago.

Tal como se ve en las imágenes, el ‘10′ del Inter Miami sacó un remate de larga distancia; seco y raso ante el que el portero rival nada pudo hacer. Así las cosas, el exdelantero del Barcelona y PSG alcanzó los 9 tantos en 6 partidos que ha disputado en la presente Leagues Cup.

“Otro gol de Messi. Ha marcado en todos los partidos desde que llegó a Miami. Nueve goles (de momento) en seis encuentros. A un paso de la final en la que puede conseguir el récord más preciado que puede existir para un jugador de fútbol”, publicó el estadístico MisterChip sobre el gol del astro argentino.

¿Cuándo debuta Lionel Messi en la MLS?





Messi debutará en la MLS el próximo 26 de agosto, cuando el Inter Miami visite a los New York Red Bulls, después de que la liga estadounidense aplazara el que sería su estreno, el 20 de agosto en casa contra el Charlotte, a causa de la Leagues Cup.

La MLS aplazó a una fecha por confirmar el Inter Miami-Charlotte correspondiente a la jornada liguera y mantendrá válidas las entradas vendidas. Así, Messi, que anotó siete goles en cuatro partidos con su nuevo club, debutará en Nueva York contra los Red Bulls.

El Inter Miami necesita remontar en el campeonato doméstico si quiere clasificarse para la postemporada, pues en este momento es colista en el Este, con 18 puntos, a doce de la zona de ‘playoffs’.





