¡Golazo de media cancha de Edwin Cardona! Lujo de otro partido con Atlético Nacional. (Video: Win Sports / Foto: Atlético Nacional)
¡Golazo de media cancha de Edwin Cardona! Lujo de otro partido con Atlético Nacional. (Video: Win Sports / Foto: Atlético Nacional)

se lució con un golazo de media cancha en la victoria de por 3-0 ante Deportivo Pasto por la . El mediocampista colombiano sorprendió con un espectacular remate desde larga distancia que dejó sin opciones al arquero rival. Una auténtica obra de arte que hizo vibrar a los hinchas.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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