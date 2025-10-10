Gol de Kylian Mbappé puso el 1-0 del Francia vs Azerbaiyán en las Eliminatorias Europeas. (Video: TFI)
Gol de Kylian Mbappé puso el 1-0 del Francia vs Azerbaiyán en las Eliminatorias Europeas. (Video: TFI)

Una nueva celebración de ‘Kiki’ con la Selección de Francia se ha dado en las Eliminatorias Europeas 2026, donde ‘Le Bleus’ marcó la ventaja en los últimos minutos del primer tiempo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS