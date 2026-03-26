Gol de Liam van Gelderen para el 1-0 de Surinam vs. Bolivia. (Video: DSports)
Gol de Liam van Gelderen para el 1-0 de Surinam vs. Bolivia. (Video: DSports)

A los 47 minutos se rompió el partido con una acción inesperada. Liam van Gelderen fue a pelear una pelota que parecía perdida y no la dio por cerrada. Metió el cuerpo, insistió y se quedó cerca de la jugada. alcanzó a intervenir, pero dejó un rebote corto en el área. Ahí el defensor estuvo más despierto que todos. Leyó rápido la jugada y atacó el balón sin pensarlo. Con el arco a su disposición, resolvió con tranquilidad. La pelota terminó adentro y sorprendió a todos en el estadio. Fue un gol de pura insistencia. Así llegó el 1-0 en un momento clave.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

TAGS RELACIONADOS