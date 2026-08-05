Lionel Messi anotó para el empate parcial del Inter de Miami. (Video: MLS / Foto: Getty Images)
Lionel Messi anotó para el empate parcial del Inter de Miami. (Video: MLS / Foto: Getty Images)

volvió a aparecer cuando más lo necesitaba . El capitán argentino marcó el empate transitorio en la con una gran definición dentro del área. La jugada nació tras un preciso centro de Allen desde el sector izquierdo y, bien ubicado en el corazón del área, Messi definió de zurda al palo derecho del arquero para firmar el 1-1 en su regreso a la actividad tras el Mundial 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC