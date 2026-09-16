Golazo de Lionel Messi para el 1-0 del Inter Miami vs. Cruz Azul. (Video: Apple TV / Foto: Getty Images)
Golazo de Lionel Messi para el 1-0 del Inter Miami vs. Cruz Azul. (Video: Apple TV / Foto: Getty Images)

apareció dentro del área para conectar de cabeza un preciso centro de Luis Suárez y poner el 1-0 de ante . El argentino se elevó y definió con un cabezazo que recordó al mítico tanto que marcó ante Manchester United en la final de la Champions League 2009. Esta vez, la escena se repitió 17 años después, pero con Suárez como asistidor. Además, el tanto tuvo un significado especial, ya que significó el gol número 100 de Messi con la camiseta de Inter Miami.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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