Gol de Luis Díaz puso el 1-0 del Bayern Múnich vs Borussia Mönchengladbach. (Video: ESPN)

El protagonismo de en la sigue en ascenso tras su gol en el minuto 32 frente al arco rival. El colombiano capitalizó una asistencia aérea con un remate de primera intención que rompió el empate inicial, demostrando su capacidad de finalización en el corazón del área ante la baja de Kane. Este nuevo acierto frente a las redes representa el gol número 14 para el cafetero en la liga, cifra que lo sitúa como el segundo máximo goleador de la competición en lo que va de temporada.

