Gol de Miguel Terceros para el 2-1 de Bolivia vs. Surinam. (Video: DSports)
Gol de Miguel Terceros para el 2-1 de Bolivia vs. Surinam. (Video: DSports)

A los 78 minutos, asumió la responsabilidad desde el punto de penal en un momento de máxima tensión. Con personalidad y mucha calma, se paró frente al balón y definió con gran precisión, dejando sin opciones al arquero rival. El tanto desató la euforia en el banco boliviano y en las tribunas, consciente de lo que estaba en juego. No era un gol más, era el que inclinaba la balanza en un partido cerrado y muy disputado. Con esa anotación, se coloca momentáneamente en la final del repechaje, acariciando un paso clave en su objetivo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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