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¡Bolivia revive ante Surinam! Gol de Moisés Paniagua para el 1-1 en el repechaje
Paniagua aprovecha que el esférico le queda tras un rebote y manda el balón al fondo de la red para poner el empate. La jugada se gestó tras una acción confusa dentro del área, donde la defensa no logró despejar con claridad y dejó el balón servido. Atento a la segunda jugada, el delantero reaccionó más rápido que todos, acomodó el cuerpo y definió con precisión para desatar la celebración. El tanto llegó en un momento clave del partido, dándole un nuevo impulso a su equipo y cambiando el ritmo del encuentro.