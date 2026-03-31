Gol de Moises Paniagua para anotar el 1-1 de Bolivia vs Irak. (Video: DSPORTS)
Gol de Moises Paniagua para anotar el 1-1 de Bolivia vs Irak. (Video: DSPORTS)

apareció en un momento clave para la Selección de vs Irak, al marcar el gol del empate 1-1 a los 38 minutos del primer tiempo; la jugada se originó tras un balón suelto en el área que el delantero aprovechó con rapidez, controlando y sacando un potente remate para vencer al arquero rival; con este tanto, la ‘Verde’ volvió a meterse en el partido.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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