El inagotable talento de Ronaldinho volvió a iluminar el firmamento futbolístico tras más de una década de letargo competitivo, al enfundarse nuevamente los botines a sus 46 años para defender los colores del Ravenna FC en la Serie C de Italia. Durante los 45 minutos que se mantuvo sobre el verde, el legendario astro brasileño demostró que la magia no caduca, asumiendo el protagonismo en las ejecuciones a balón parado e inquietando con envíos venenosos al área rival que arañaron la asistencia. Su impacto trascendió la mera exhibición cuando, sobre el minuto 36, su botín derecho dibujó un pase clarificador hacia Lorenzo Lonardi, desatando una elaborada transición ofensiva que culminó con el grito de gol de Giulio Donati para abrir el marcador local. Aunque su participación concluyó en el descanso al ser sustituido, esa primera mitad bastó para regalarle a los nostálgicos aficionados unas pinceladas de aquella calidad técnica inigualable que alguna vez lo llevó a conquistar la cima del planeta.
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