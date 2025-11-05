Gol de Lamine Yamal para el 2-2 de Barcelona vs Brujas | VIDEO: ESPN
Gol de Lamine Yamal para el 2-2 de Barcelona vs Brujas | VIDEO: ESPN

y nos están regalando un tremendo partidazo por la jornada 4 de la Champions League. El encuentro lo iba ganando el club belga, sin embargo, se encargó de poner el empate en el marcador tras una magnífica jugada individual a los 61 minutos. El español se apoyó con Fermín López para jugar en pared y así decretar vencer la portería de Nordin Jackers y poner tablas en el partido.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

