Gol de Luis Díaz para el 2-0 de Colombia. (Video: Azteca 7)
Gol de Luis Díaz para el 2-0 de Colombia. (Video: Azteca 7)

Desde el AT&T Stadium, Colombia superó a México sin problemas. Díaz marcó el segundo con un gran despliegue de velocidad, Lerma puso el tercer con un potente remate y Carbonero aprovechó el descuido defensivo.

Gol de Jefferson Lerma para el 3- 0 de Colombia vs. México. (Video: Azteca 7)
Gol de Jefferson Lerma para el 3- 0 de Colombia vs. México. (Video: Azteca 7)
Gol de Johan Carbonero para el 4-0 de Colombia vs. México. (Video: Azteca 7)
Gol de Johan Carbonero para el 4-0 de Colombia vs. México. (Video: Azteca 7)

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS