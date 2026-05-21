Doblete de goles de Cristiano Ronaldo para ganar su primer título en Arabia Saudita. (Video: SSC / Foto: Getty Images)
Doblete de goles de Cristiano Ronaldo para ganar su primer título en Arabia Saudita. (Video: SSC / Foto: Getty Images)

Después de haber marcado el 3-1 tras un perfecto tiro libre, no quedó satisfecho. Cuando él va por algo, no para hasta el final. Así pues, continuó empujando a para no desistir de ir por más goles ante , buscando una perfecta celebración del título ante su hinchada. De esta manera, apareciendo solo en el área, el portugués no perdonó y sacó un derechazo para poner el 4-1 y aumentar la cuenta para que no haya dudas de quién es el campeón de la Liga de Arabia Saudita. Con este tanto, el ‘Bicho’ alcanzó los 973 goles en su carrera y fue determinante para levantar su primer trofeo en el fútbol saudí, torneo al que llegó a finales del 2022, pero recién pido gritar como todo un campeón.

Gol de Cristino Ronaldo para el 3-1:

Gol de Cristiano Ronaldo para ganar su primer título en Arabia Saudita. (Video: SSC / Foto: Getty Images)
Gol de Cristiano Ronaldo para ganar su primer título en Arabia Saudita. (Video: SSC / Foto: Getty Images)

Gol de Cristiano Ronaldo para el 4-1:

Doblete de goles de Cristiano Ronaldo para ganar su primer título en Arabia Saudita. (Video: SSC / Foto: Getty Images)
Doblete de goles de Cristiano Ronaldo para ganar su primer título en Arabia Saudita. (Video: SSC / Foto: Getty Images)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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