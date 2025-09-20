Cristiano Ronaldo anotó su gol 945 en el 5-1 del Al Nassr vs Al Riyadh. (Video: @AsharqSports)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

