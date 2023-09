La UEFA Champions League 2023-24 ya está en marcha. El martes 3 de octubre inicia la segunda fecha de la fase de grupos, con partidos que ningún fanático del fútbol puede perderse. Los clubes están luchando por clasificar a la siguiente fase, con el sueño de llegar al estadio Wembley el próximo año. A continuación, te contamos qué compromisos se vienen en esta jornada y también las mejores cuotas de apuestas gracias a Doradobet. No te lo puedes perder.

Inter vs. Benfica, PSV vs. Sevilla, Napoli vs. Real Madrid, Dortmund vs. Milan, y Porto vs. Barcelona son algunos de los partidos más esperados de la segunda jornada. Se disputarán entre el martes y el miércoles de la próxima semana. Recuerda que hay ocho grupos con cuatro equipos cada uno, de los cuales avanzarán dos por grupo.

Grupos de la Champions League 23/24

Grupo A: Bayern Múnich, Manchester United, Copenhagen, Galatasaray.

Grupo B: Sevilla, Arsenal, PSV, Lens.

Grupo C: Napoli, Real Madrid, Braga, Unión Berlín.

Grupo D: Benfica, Inter, Salzburgo, Real Sociedad.

Grupo E: Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio, Celtic.

Grupo F: PSG, Borussia Dortmund, AC Milán, Newcastle.

Grupo G: Manchester City, Leipzig, Estrella Roja, Young Boys.

Grupo H: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, Royal Antwerp.

Esta jornada de la UEFA Champions League nos regalará unos auténticos partidazos. El primero de ellos será el Inter de Milán vs. Benfica. Este enfrentamiento entre dos grandes de Europa está programado para el martes 3 de octubre desde las 2:00 de la tarde (horario en Perú y Colombia). En ese mismo momento, se disputará el PSV vs. Sevilla en Países Bajos.

Ese mismo día se juegan los encuentros Copenhagen vs. Bayern Múnich, Manchester United vs. Galatasaray, Napoli vs. Real Madrid y Lens vs. Arsenal. Por supuesto, uno de los más atractivos es el que disputarán el conjunto napolitano y la ‘Casa Blanca’, el máximo ganador de la ‘Orejona’.

El miércoles 4 de octubre continúa la acción y nos esperan duelos apasionantes como el Borussia Dortmund vs. AC Milan, que se jugará desde las 2:00 de la tarde (horario en Perú y Colombia). Al mismo tiempo se disputará el esperado Newcastle vs. PSG, en el estadio St James Park.

Ese mismo día juegan RB Leipzig vs. Manchester City y Porto vs. FC Barcelona. El vigente campeón de la Champions League tendrá una dura visita a Alemania; mientras que el equipo blaugrana buscará salir airoso del estadio do Dragão. Sin duda, son encuentros que prometen ser emocionantes de principio a fin.

Partidos de la fecha 2 de la Champions League (martes 3 de octubre)

Partido Horario Grupo Estadio Unión Berlín vs. Braga 11:45 a.m. (Perú) C Olímpico de Berlín RB Salzburg vs. Real Sociedad 11:45 a.m. (Perú) D Red Bull Arena Inter vs. Benfica 2:00 p.m. (Perú) D San Siro PSV vs. Sevilla 2:00 p.m. (Perú) B Philips Copenhagen vs. Bayern Múnich 2:00 p.m. (Perú) A Parken Manchester United vs. Galatasaray 2:00 p.m. (Perú) A Old Trafford Napoli vs. Real Madrid 2:00 p.m. (Perú) C Diego Armando Maradona Lens vs. Arsenal 2:00 p.m. (Perú) B Bollaert-Delelis

Partidos Local Empate Visita Casa de Apuestas Unión Berlín vs. Braga 1.85 3.66 4.20 Doradobet RB Salzburg vs. Real Sociedad 2.80 3.25 2.60 Doradobet Inter vs. Benfica 1.81 3.80 4.25 Doradobet PSV vs. Sevilla 1.95 3.66 3.80 Doradobet Copenhagen vs. Bayern Múnich 12.00 7.00 1.22 Doradobet Manchester United vs. Galatasaray 1.41 5.00 7.00 Doradobet Napoli vs. Real Madrid 2.50 3.60 2.66 Doradobet Lens vs. Arsenal 5.33 4.25 1.60 Doradobet

Partidos de la fecha 2 de la Champions League (miércoles 4 de octubre)

Partido Horario Grupo Estadio Atlético Madrid vs. Feyenoord 11:45 a.m. (Perú) E Civitas Metropolitano Royal Antwerp vs. Shakhtar 11:45 a.m. (Perú) H Bosuilstadion Estrella Roja vs. Young Boys 2:00 p.m. (Perú) G Rajko Mitić Dortmund vs. Milan 2:00 p.m. (Perú) F Signal Iduna Park Newcastle vs. PSG 2:00 p.m. (Perú) F St. James’ Park Leipzig vs. Manchester City 2:00 p.m. (Perú) G Red Bull Arena Porto vs. Barcelona 2:00 p.m. (Perú) H Dragão Celtic vs. Lazio 2:00 p.m. (Perú) E Celtic Park

Partidos Local Empate Visita Casa de Apuestas Atlético Madrid vs. Feyenoord 1.61 4.00 5.50 Doradobet Royal Antwerp vs. Shakhtar 1.85 3.80 4.00 Doradobet Estrella Roja vs. Young Boys 2.16 3.66 3.20 Doradobet Dortmund vs. Milan 2.37 3.60 2.83 Doradobet Newcastle vs. PSG 2.45 3.66 2.66 Doradobet Leipzig vs. Manchester City 4.75 4.25 1.64 Doradobet Porto vs. Barcelona 3.80 3.80 1.92 Doradobet Celtic vs. Lazio 2.85 3.60 2.37 Doradobet





