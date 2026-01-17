El BMO Stadium de Los Angeles será el escenario de un duelo amistoso internacional, aunque esta vez no por fecha FIFA. Mira la transmisión de Guatemala vs. Canadá, este sábado 17 de enero, en lo que será un amistoso de preparación de cara al Mundial 2026. Aquí te cuento cuáles son los horarios, canales de TV y toda la información sobre este enfrentamiento.
Cabe señalar que esta no es una fecha FIFA internacional, por lo que tanto Canadá como Guatemala contarán en su gran mayoría con jugadores de la Liga de Fútbol Guatemalteca, MLS y Liga Canadiense, así como otros torneos locales de menor rango o que se encuentren en etapa de descanso.
¿A qué hora juega Guatemala vs. Canadá EN VIVO por amistoso?
La transmisión desde Estados Unidos del amistoso entre Guatemala vs. Canadá iniciará a partir de las 10:00 p.m. Tiempo del Este o 7:00 p.m. Tiempo del Pacífico. Además, si te encuentras en Guatemala iniciará a partir de las 9:00 p.m. o 10:00 p.m. si vives en Montreal, Canadá. No te pierdas el inicio de la transmisión local para ver el minuto a minuto de este juego.
¿Qué canal transmite Guatemala vs. Canadá EN VIVO por amistoso internacional?
Si te encuentras en Estados Unidos, podrás ver el amistoso de Guatemala vs. Canadá a través de FOX Deportes, FOX One y FuboTV. Además, tendrás a disposición la señal de TiGO Sports si te encuentras en territorio guatemalteco. Elige la opción de tu preferencia para sintonizar la transmisión de este duelo amistoso desde el BMO Stadium de Los Angeles.
Posibles alineaciones de Guatemala vs. Canadá por amistoso internacional
- Guatemala: Alessandro Navarro; José Morales, José Pinto, Nicolás Samayoa, José Ardón; Óscar Castellanos, Jonathan Franco, Rudy Muñoz; Óscar Santis, Marvin Ávila Jr., Darwin Lom.
- Canadá: James Pantemis; Richie Laryea, Kamal Miller, Joel Waterman, Zorhan Bassong; Mathieu Choiniere, Jonathan Osorio, Ralph Priso, Jayden Nelson; Jacen Russell-Rowe, Rayan Elloumi.