Este sábado 17 de enero, desde el BMO Stadium de Los Angeles, California, tendremos un partido amistoso de preparación de cara al Mundial 2026. Mira el enfrentamiento de Guatemala vs. Canadá EN VIVO a través de la señal de TiGO Sports para el territorio guatemalteco, a partir de las 9:00 p.m. Cabe señalar que Guatemala no pudo alcanzar un lugar en el repechaje al Mundial 2026, quedando a solo un punto de poder asistir, mientras que Canadá inicia su preparación para la Copa del Mundo, donde serán anfitriones.
¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Guatemala vs. Canadá por amistoso internacional 2026?
TiGo Sports es el canal oficial de los partidos de la selección de Guatemala y transmitirá este duelo amistoso ante Canadá desde el BMO Stadium de Los Angeles. Aquí te comparto los números de los canales.
- Canal 6: señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo.
- Canal 706: señal HD de Tigo Sports para suscriptores con decodificador HD.
Horario, TV y dónde ver en vivo Guatemala vs. Canadá por amistoso al Mundial 2026
- Fecha: sábado 17 de enero de 2026
- Hora (Guatemala): 21:00
- Hora (EE. UU.): 10:00 pm ET / 9:00 pm CT / 7:00 pm PT
- Canal (Guatemala): Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports
- Streaming (Guatemala): app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital
- Estados Unidos: FOX Deportes, FOX ONE y FuboTV
- Lugar: BMO Stadium de Los Angeles, California