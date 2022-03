Los tenistas Daniil Medvedev (actual número uno del mundo), Andrey Rublev, Anastasia Pavlyuchenkova o el ciclista Pavel Sivakov, todos de Rusia, no dudaron en condenar el ataque contra Ucrania. Sin duda, gestos nobles de deportistas de élite en medio de las pérdidas que deja la guerra. Si ellos lo hicieron sin problemas, ¿qué pasó con los integrantes de la selección masculina de fútbol? Al menos es la pregunta que se hacen Andriy Yarmolenko y Vitaliy Mykolenko, internacionales ucranianos.

Ambos futbolistas se pronunciaron para cuestionar el silencio de sus colegas. “Soy Andriy Yarmolenko, internacional ucraniano. Nací en San Petersburgo, pero crecí en Ucrania y me considero 100 % ucraniano. Tengo una pregunta para los jugadores rusos. Chicos, ¿por qué están sentados como idiotas y no dicen nada? En mi país matan gente, matan mujeres, matan madres, matan a nuestros hijos. Pero no dices nada, no hiciste ningún comentario...”, expresó.

En la misma línea, el hombre de West Ham añadió: “Por favor, dime qué pasaría si todos juntos, unidos, mostramos a la gente lo que realmente está pasando en mi país. Los conozco a muchos y todos me decían: ‘No debe ser así y que su presidente está actuando mal’. Entonces, muchachos, ustedes que tienen influencia en la gente, demuéstrenlo. Se lo pido. ¡Por favor!”, sostuvo en un video que circula en las redes sociales.

Artem Dzyuba, capitán de Rusia. (Foto: AFP)

Para cerrar, Yarmolenko hizo una referencia al capitán de la selección rusa: Artem Dzyuba. El delantero de los ‘Hammers’ recordó que Dzyuba siempre está activo en Tiktok y otras plataformas parecidas, pero nunca se manifestó ante la guerra. “Sé que a algunos de ustedes les gusta mostrar sus pelotas... frente a la cámara, pero ahora es el momento de mostrar sus pelotas en la vida real. Gracias por su atención. ¡Gloria a Ucrania!”, sentenció.

Más dureza con el capitán ruso

Vitaliy Mykolenko, jugador de Everton, fue más allá para referirse al duelo de la cinta en Rusia. “Manten tu p*** silencio”, inició contra el atacante de Zenit San Petersburgo. “Mientras te mantienes en silencio, p***, con tus compañeros gilipollas, ciudadanos pacíficos son asesinados en Ucrania. Estarás encerrado en tu caverna el resto de tu vida y, sobre todo, la de tus hijos. ¡Y me alegro!”, cerró el hombre de los ‘Toffees’ contra Dzyuba por guardar silencio ante la invasión de Rusia a su país desde la semana pasada.

Vitaliy Mykolenko, jugador de la selección ucraniana. (Foto: AFP)

Rusia sin fútbol

FIFA, tal como adelantó el último domingo mediante una nota oficial, anunció más disposiciones con relación a Rusia. Esta semana, el ente rector y UEFA confirmaron la suspensión de la actividad futbolística vinculadas a los rusos. Así, por ejemplo, la selección ya no jugará contra Polonia en marzo en la repesca de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. En consecuencia, el cuadro nacional tampoco estará en el torneo que será entre noviembre y diciembre de este año.

“Tras las decisiones iniciales adoptadas por el Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, decisiones que preveían la adopción de medidas adicionales, la FIFA y la UEFA han decidido hoy conjuntamente que todos los equipos rusos, ya sean equipos representativos nacionales o equipos de clubes, serán suspendidos de participar en las competiciones de la FIFA y la UEFA hasta nuevo aviso”, señala el comunicado de FIFA.

En ese sentido, la institución que dirige Gianni Infantino reiteró el rechazo a las acciones armadas iniciadas por Rusia y se solidariza con el país afectado. “El fútbol está totalmente unido aquí y en total solidaridad con todas las personas afectadas en Ucrania. Ambos presidentes esperan que la situación en Ucrania mejore significativa y rápidamente para que el fútbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre las personas”.





