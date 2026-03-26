Atajada de Guillermo Viscarra para evitar el 1-0 de Surinam vs. Bolivia. (Video: DSports)
Atajada de Guillermo Viscarra para evitar el 1-0 de Surinam vs. Bolivia. (Video: DSports)

Myenty Abena apareció sin marca en el área chica y definió de derecha con todo a favor, pero Guillermo Viscarra reaccionó a tiempo y, con una intervención clave, evitó la caída de su arco.

TAGS RELACIONADOS