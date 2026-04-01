El llanto de Guillermo Viscarra tras la eliminación de Bolivia ante Irak. (Video: DSports)
El llanto de Guillermo Viscarra tras la eliminación de Bolivia ante Irak. (Video: DSports)

Por segundo repechaje consecutivo, un representante de la Confederación Asiática de Fútbol dejó en el camino a uno de la CONMEBOL. Esta vez fue la Selección de la que quedó eliminada a manos de la Selección de Irak, con goles de Ali Al-Hamadi y Aymen Hussein. Tras el pitazo final, las imágenes reflejaron la tristeza del arquero de la ‘Verde’, , quien no pudo contener las lágrimas luego de quedarse sin opciones de clasificar al Mundial 2026. Luego de este duro golpe, el portero de regresará a la capital para ponerse bajo las órdenes de Pablo Guede, con la misión de dar vuelta a la página y enfocarse en el Torneo Apertura junto al equipo blanquiazul.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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