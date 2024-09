En el Estadio Defensores del Chaco, la Selección de Paraguay consiguió un triunfo histórico (1-0) ante Brasil por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Gracias a un golazo de Diego Gómez, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro obtuvo los tres puntos y sumó nueve unidades, colocándose en el séptimo lugar (zona de repechaje) en la tabla de posiciones. El técnico argentino, que empezó a trabajar en la ‘Albirroja’ desde mediados de agosto, se mostró muy emocionado por la victoria sobre el ‘Scratch’ y festejó eufóricamente con sus jugadores.

La llegada de Alfaro tuvo un impacto inmediato en el combinado ‘guaraní'. En su debut en el proceso clasificatorio, empató sin goles con Uruguay en el siempre complicado Estadio Centenario, y luego derrotó a la ‘Verdeamarela’ en condición de local. Son cuatro puntos de seis posibles. Estos resultados devolvieron la ilusión a la hinchada paraguaya, que no deja de celebrar el buen momento de su selección.

Como era de esperarse, el plantel de la ‘Albirroja’ también festejó el triunfo y, en un momento, Gustavo desató toda su alegría y recalcó el principal objetivo del seleccionado: clasificar a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. “¡Vamos! ¡Vamos, que nos vamos al Mundial! ¡Dale!”, gritó el entrenador de 62 años mientras se abrazaba con Damián Bobadilla y Julio Enciso en el camino al vestuario.

Después, en la conferencia de prensa, Alfaro destacó a sus jugadores. “Como le digo a los chicos, yo lo único que tuve que hacer es zamarrear un poquito el árbol para que se caigan las arañas y nos demos cuenta que ese árbol está lleno de frutos. Está lleno de frutos para cuidar, para compartir, para cuidar y que tenemos que cuidar estas cosas. Eso generó un compromiso enorme, ver el estadio, la gente”, comentó.

“Paraguay no solamente necesitaba una alegría, sino que la merecía. El recorrido hasta el estadio fue una sumatoria de compromisos. No podíamos fallar, esta noche no podíamos fallar”, señaló el exestratega de Boca Juniors. “Nosotros teníamos que jugar por esa gente. No estaban festejando un resultado, estaban reconociendo una actitud. Ese sentimiento estaba vivo, estaba vigente. Sólo estaba adormecido”, sentenció.

¿Qué se le viene a Paraguay?

Luego de ocho jornadas, las dos últimas bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro, Paraguay tiene 9 puntos y se ubica en la séptima casilla, que da el cupo al repechaje. La ‘Albirroja’ obtuvo dos victorias, tres empates y tres caídas en lo que va de las Eliminatorias Sudamericanas. Además, marcó dos goles y su arco fue vencido en tres ocasiones. ¿Qué se le viene en la fecha doble de octubre?

El próximo mes, Paraguay tendrá que visitar a Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, una plaza complicada, donde recientemente cayó la Selección Peruana por la mínima diferencia. El compromiso entre paraguayos y ecuatorianos se disputará el jueves 10 de octubre desde las 4:00 de la tarde (horario de Perú y Ecuador, 5:00 p.m. en Paraguay).

Después de unos días, el martes 15 de octubre, la ‘Albirroja’ recibirá a su similar de Venezuela en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. Este encuentro está programado para jugarse desde las 6:00 p.m. (hora en Paraguay y Venezuela, 5:00 p.m. en Perú). Una fecha antes, la ‘Vinotinto’ recibirá a Argentina en el Estadio Monumental de Maturín.





