El último domingo se conoció que Héctor Herrera decidió pasar por el quirófano para realizarse una operación a la nariz y las orejas. El cambio de la imagen no pasó desapercibido y fue compartida en las redes sociales.



Héctor Herrera lució su nuevo rostro en una foto en la que aparece junto a su compatriota Jesús 'Tecatito' Corona, compañero suyo en el cuadro portugués. A través de un comunicado que emitió a través de @StayPro, una empresa de representación de marketing deportivo, el futbolista explicó el motivo de sus intervenciones.



"Con el objetivo de evitar especulaciones y con la transparencia que siempre me ha caracterizado, les comparto que, con la finalidad de respirar con mayor facilidad para mejorar mi rendimiento deportivo, me realicé una rinoplastia funcional; además de una otoplastia", publicó.



