El primer golpe: Moya abre el marcador en el Honduras vs. Trinidad y Tobago por Liga de Naciones Concacaf [VIDEO]

Tenía que llegar, habían hecho los méritos, pero no entraba. Bryan Moya aguantó y apareció a los 52 minutos para abrir el marcador en el Honduras vs. Trinidad y Tobago por el Grupo C de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Como dice el dicho: el que la busca, la encuentra. Moya fue de los más incisivos del partido y tuvo su recompensa. En una jugada que él comenzó por derecha, aprovechó un gran desborde de su compañero para introducir el balón bajo los tres palos del local. Va camino a un gran triunfo.

Moya abre el marcador en el Honduras vs. Trinidad y Tobago por Liga de Naciones Concacaf

PREVIA DEL PARTIDO

Honduras tendrá su primera presentación en el novedoso certamen de la Concacaf tras no tener actividad el mes pasado, cuando se enfrentaron Trinidad y Tobago y Martinica -los otros dos integrantes de la serie-, en dos ocasiones.



Tras la derrota por 7-0 ante Brasil en un amistoso y la eliminación en la pasada Copa Oro, Honduras buscará su tercera y cuarta victorias consecutiva en Puerto España. capital de Trinidad y Tobago.



Los 'Catrachos', que vienen de vencer 4-0 a Puerto Rico y 2-1 a Chile de manera sorpresiva, ahora tendrán la oportunidad de tomar el liderato del Grupo C de la Liga de Naciones, que con dos puntos comparten Martinica y Trinidad y Tobago.

► "Una o dos temporadas más": el consejo desde Dortmund para Sancho ante tentativa del Real Madrid



► La fórmula de Florentino: Real Madrid ya tiene fecha para Pogba y Mbappé



► Carles Pérez: “El dinero siempre llega y para mí aquí es lo más importante que cobrar 1.5 millones con 16 años”



► Sergio Ramos apunta a Tokyo: cracks que en alguna ocasión disputaron los Juegos Olímpicos [FOTOS]