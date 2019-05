Te pondrá los pelos de punta: así retumbó el Do Dragao en el espectacular homenaje a Iker Casillas [VIDEO]

Fueron días difíciles para toda la afición del Porto. Su golero titular y una de las figuras del equipo, Iker Casillas , sufrió un infarto el pasado miércoles y la preocupación se instaló en el mundo entero. Hoy, la previa al partido por la Primeira Liga no podía ser de otra forma.



El Estadio Do Drogao retumbó como hace mucho no lo hacía, y no por un título en juego. La hinchada le hizo sentir así su apoyo a Casillas, que se encuentra aún en recuperación en una clínica en Portugal. Un mosaico que representa para ellos la importancia de la pronta recuperación de su golero estrella.

La hinchada de Porto le dedicó un sentido mosaico a Casillas. (Twitter)

Al homenaje, como no podía ser de otra forma, se sumaron sus compañeros de equipo. Los jugadores del Porto salieron al campo con un cartel con la frase 'Fuerza, Iker', con la esperanza de que el portero español campeón del mundo en el 2010 regrese a las canchas lo antes posible, aunque esto, según el cardiólogo que lo atendió, sería casi imposible.



Porto (76 puntos) juega la fecha 32 ante Alves con la consigna de obtener una victoria que lo acerque al Benfica, primero con 81 puntos. A falta de dos fechas, todo puede pasar en la Liga portuguesa, y mucho le debe el Porto a Casillas.

Los compañeros de Casillas en Porto también le dedicaron un mensaje a Casillas. (Twitter) Los compañeros de Casillas en Porto también le dedicaron un mensaje a Casillas. (Twitter)

► De volea y zurda: Pizarro le hizo un golazo al Dortmund y le da al Bayern el título de Bundesliga [VIDEO]



► Calidad para definir: Neymar llegó a los 50 goles con el PSG tras convertir este tiro de penal [VIDEO]



► Con el serbio Luka Jovic: los últimos fichajes que Real Madrid le quitó al Barcelona [FOTOS]



► Una cachetada al Real Madrid: Eintracht Frankfurt califica de "mentira piadosa" acuerdo de fichaje por Jovic