Inglaterra vs. Estados Unidos chocan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) este jueves por amistoso internacional de fecha FIFA, desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local), desde el mítico Estadio de Wembley. Sigue la transmisión y narración de DirecTV y las incidencias del cotejo en la web de Depor.com.

Inglaterra y Estados Unidos se verán las caras en un enfrentamiento que marcará el adiós del histórico Wayne Rooney. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Wembley.

Inglaterra vs. Estados Unidos: horarios del partido



Ecuador - 3:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

México - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.



Wayne Rooney, que acumula 119 apariciones con la selección inglesa, jugó su último partido en el 2016, en el encuentro frente a Escocia por las Eliminatorias rumbo al Mundial. Y ahora, el 'Bad boy' tendrá la chance de volver a vestir la camiseta de los 'Tres leones' contra el combinado del país que lo ha acogido. Recordemos que el delantero milita en el DC United tras dejar el Everton.

"He visto durante dos años el talento que teníamos con estos jóvenes jugadores. Pensaba que el éxito llegaría no en esta, sino en la próxima Copa del Mundo. Demostraron que me equivocaba haciéndolo tan bien (en Rusia)", comentó Rooney sobre la gran participación de su selección en el reciente Mundial, en el que llegó a semifinales.

Inglaterra -que chocará con Croacia el domingo por la UEFA Nations League- venció a España por la misma competencia, en octubre pasado. En tanto que Estados Unidos empató a un gol ante Perú en un amistoso en Connecticut.

Inglaterra vs. Estados Unidos: probables alineaciones

Inglaterra: Jack Butland; Kyle Walker, Joe Gomez, John Stones, Ben Chilwell; Ruben Loftus-Cheek, Eric Dier, Ross Barkley; Jadon Sancho, Harry Kane y Raheem Sterling.

Estados Unidos: Brad Guzan; DeAndre Yedlin, John Brooks, Matt Miazga, Jorge Villafaña; Timothy Weah, Marky Delgado, Tyler Adams, Kellyn Acosta, Christian Pulisic; Josh Sargent.