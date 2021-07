La Eurocopa 2021 llega a su instancia final y tendrá como protagonistas a Inglaterra e Italia que disputan el título en el estadio de Wembley. El encuentro se jugará este domingo 11 de julio a las 2:00 p.m. ¿Cómo y dónde ver todos los partidos de fútbol en vivo por TV, online y streaming? Entérate aquí y toma nota de las estadísticas que dejan ambas selecciones y cómo llegaron a esta instancia.

Inglaterra clasificó a la final de la Eurocopa 2021 en tiempo suplementario tras derrotar 1-0 a Dinamarca con gol de Harry Kane que falló un penal previo. Ambos equipos estuvieron cerca de llegar a esta instancia, pero la pena máxima fue clave para darle el paso a los ‘leones’ de la mano de Southgate. De esta manera, jugarán la final en el estadio de Wembley en su país y con presencia de público.

Italia llega a esta instancia como uno de los favoritos del certamen. La ‘azurra’ mostró regularidad en el torneo y en la etapa de semifinales eliminó por penales a España en un encuentro que generó un gran cansancio. La ausencia de Spinazzola puede influir en el equipo, aunque esto también se convierte en un empuje anímico con el afán de lograr el título europeo.

En línea generales, Italia va por su segundo título en esta competencia. No levantan el trofeo desde el año 1958 y perdieron sus dos últimas finales (2000 ante Francia y 2012 ante España). Inglaterra, quiere ganar su primer trofeo y en casa porque nunca han podido ser campeones de Eurocopa. Incluso, no conocían lo que es llegar a una final, pero esta es una oportunidad única.

¿En qué horario se disputará la final?

País Hora Argentina, Brasil y Uruguay 4:00 p.m. Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela 3:00 p.m. Colombia, Ecuador, México y Perú 2:00 p.m.

¿Qué canales transmiten la final?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TNT Sports

Brasil: Canais Globo, NOW NET e Claro, SporTV

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru, América Televisión

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Venezuela: IVC, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

México: TUDN En Vivo, Sky HD, Canal 5 Televisa, Blim TV, Blue To Go Video Everywhere, TUDN

