El 1 octubre, el mundo del fútbol recibió una noticia que, aunque previsible, dejó un sentimiento de tristeza y nostalgia en millones de hinchas. Andrés Iniesta (40 años), que brilló durante más de dos décadas con el balón, publicó un emotivo video en sus redes sociales dejando entrever que su retiro está cerca. Conocido por su elegancia en el campo y su inigualable visión de juego, el héroe de la final del Mundial 2010 sembró la duda sobre su continuidad en el deporte. Sin embargo, todo parece indicar que el mítico volante de Fuentealbilla ha decidido colgar las botas tras una carrera extraordinaria, llena de éxitos y momentos inolvidables.

En el video, aparece el grafitero TV Boy diseñando una obra que refleja a Iniesta con su número ‘8′ girado, formando el símbolo de infinito, un gesto que simboliza la eternidad de su legado en el fútbol. Aunque su retiro aún no ha sido oficializado, el 8 de octubre, en una rueda de prensa en Barcelona, el jugador ofrecerá detalles sobre su futuro y todo apunta a que pondrá fin a su etapa como futbolista profesional.

Andrés Iniesta y el día que lo despidieron del FC Barcelona.

Un futuro ligado al fútbol





Aunque el anuncio oficial de su retiro se hará recién el 8 de octubre, medios españoles ya han adelantado que Iniesta no se alejará del fútbol del todo en un corto plazo. Se espera que durante la rueda de prensa, el jugador también presente sus planes para el futuro, que estarían relacionados con el balompié. Iniesta ha sido siempre una persona muy reservada, pero también es conocido por su pasión por el juego, por lo que no sorprendería que tomara algún rol en la dirección técnica o en la formación de jóvenes talentos.

Además de sus posibles proyectos, Iniesta tiene otros intereses personales que también podrían ocupar gran parte de su tiempo. Uno de ellos es su bodega en su tierra natal, Fuentealbilla, una iniciativa que ha desarrollado con dedicación y que simboliza su amor por sus raíces.





El palmarés de Andrés Iniesta





Durante su etapa en el FC Barcelona, lo ganó todo. Formó parte de la mejor generación en la historia del club y fue protagonista de una época dorada para el fútbol español. Con el Barça, levantó 22 títulos nacionales, entre ellos nueve Ligas y cuatro Champions League, siendo uno de los jugadores más importantes del estilo de juego que caracterizó al equipo durante los años de Pep Guardiola y Luis Enrique.

No obstante, su grandeza no se limitó al fútbol de clubes. Con la selección española, ‘Don Andrés’ fue pieza clave en la conquista de la Eurocopa 2008 y 2012, y, por supuesto, del Mundial de Sudáfrica 2010, donde su gol en la final contra los Países Bajos se convirtió en una de las imágenes más icónicas en la historia del fútbol. Aquel 11 de julio de 2010, el ‘Cerebro’ no solo le dio a la Roja su primer y único título mundial, sino que también dejó una huella imborrable en el corazón de los hinchas.

Sin embargo, uno de los grandes vacíos en su carrera fue el Balón de Oro, un premio que estuvo muy cerca de obtener en 2010, cuando quedó segundo en la votación detrás de su compañero Lionel Messi. Pese a ello, Iniesta siempre priorizó el éxito colectivo sobre los reconocimientos individuales, un rasgo que lo hizo aún más querido entre sus compañeros y rivales.

Iniesta fue campeón del mundo en 2010. (Foto: Getty Images)

La inolvidable campaña de España campeón del Mundial 2010





España tuvo un resbalón en su primer paso por tierras africanas. Suiza, que no recibió gol alguno en todo el Mundial 2010, le ganó 1-0 con gol de Gelson Fernandes (su segundo y último tanto con camiseta Schweizer Nati). Posteriormente, gracias a los triunfos ante Honduras (2-0) y Chile (2-1), España conquistó el primer lugar del Grupo H. La selección de Portugal con Ronaldo los esperaba en octavos, en una nueva edición del clásico ibérico. David Villa mantuvo con vida los sueños españoles, para el primero de los cuatro triunfos seguidos por 1-0.

Un polémico gol del Guaje fue el pase de España a semifinales, ante una durísima Paraguay. La Furia no se colaba entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo, luego de Brasil 1950. Carlos Puyol, con un fuerte remate de cabeza, llevó a su equipo hasta la gran final, donde los esperaba otro europeo sin título mundial: la selección de Países Bajos.

A estas alturas, Iker Casillas ya era la gran figura ibérica en Sudáfrica 2010. El arquero atajó un mano a mano ante el holandés Arjen Robben, tan celebrado como el histórico gol de Iniesta a los 116 minutos. El catalán le daba el primer campeonato del mundo a España, para que los dirigidos por Vicente del Bosque cerraran el Mundial con 433 minutos sin recibir gol.

Johannesburgo, la ciudad más poblaba de Sudáfrica, se convertía así en ciudad de culto para todo el fútbol español, con el 11 de julio como fecha de celebración. La Roja, con siete futbolistas del Barcelona y cinco del Madrid, tocó la gloria en el primer Mundial jugado en África.

España venció a Países Bajos en la final del Mundial 2010. (Foto: AFP)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR