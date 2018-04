Cristiano Ronaldo fue el primer atleta en llegar a los 100 millones de seguidores a través de Instagram. Su fama como crack del Real Madrid y uno de los mejores jugadores lo han llevado también a firmar millonarios contratos. Pese a ello, 'CR7' no se olvida de sus amistades.

Una de ellas es Marcus Rashford, jugador del Manchester United (no compartieron vestuario cuando el luso estuvo en Old Trafford). Y es que el crack de la 'Casa Blanca' le envió un regalo y la imagen que subió el atacante de los 'Red Devils' se volvió viral.

"Thanks for the gift (gracias por el regalo)", le dijo Rashford a Cristiano en Instagram, junto a unas nuevas zapatillas de la firma NIKE (Air Max 97 CR7). La imagen fue colgada a Instagram a modo de historia.

Como se recuerda, el delantero portugués es vestido por la marca estadounidense, por lo que se podría tratar de una gran favor de su patrocinador hacia el crack de la Selección de Portugal.