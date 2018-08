A través de Instagram , miles de hinchas del Atlético han festejado por el título de la Supercopa de Europa ante Real Madrid el pasado miércoles. Los colchoneros, que tuvieron a Antoine Griezmann como titular, le ganaron mostrando un gran nivel por 4-2 al elenco blanco de Sergio Ramos. El defensor merengue no tuvo una buena actuación.

Justamente, el delantero francés está en medio de la polémica por una imagen que subió a la mencionada red social a modo de historia. En solo horas, la foto se volvió viral y algunos hinchas del elenco de Julen Lopetegui lo tomaron como una burla.

Resulta que Griezmann subió una foto en la que Ramos le pone una corona. Es más, hasta en la imagen se muestra un trono en el que el atacante de la Selección de Francia se encuentra sentado. Con solo horas de publicada, la imagen fue compartida miles de veces en Instagram. también fue replicada a través de Facebook y Twitter.

"Me quedé porque había un buen proyecto. Tengo confianza en este club y en el técnico Diego Simeone. Hoy (miércoles) he visto que no me he equivocado. Ahora nos queda mucho todavía y hay que seguir así", sostuvo el ex Real Sociedad en zona mixta luego del triunfo.

Ahora, los colchoneros ponen su mira sobre el Valencia este lunes por la primera fecha de la Liga Santander 2018-19. Quieren de vuelta el título que no ganan desde hace cuatro años justamente de la mano del 'Cholo' Simeone.