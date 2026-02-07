vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un amistoso internacional 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ECDF cuenta con los derechos exclusivos para transmitir este evento, además de las opciones de streaming en las plataformas de Zapping y OneFootball. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 7 de febrero desde las 7:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina).

Inter Miami vs Barcelona SC por amistoso internacional | Video: Inter Miami
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

