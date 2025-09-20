Inter Miami vs. DC United se enfrentan este sábado 20 de septiembre, en el cruce válido por una jornada más de la Major League Soccer (MLS). En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida) donde los dirigidos por Javier Mascherano parten como favoritos para quedarse con los tres puntos. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Inter Miami recibe al cuadro de D.C. en busca de otro resultado positivo tras retornar a la senda del triunfo con una victoria por 3-1 en casa contra Seattle Sounders FC. Actuaciones estelares por parte de Lionel Messi y el defensa Jordi Alba, quienes anotaron un gol y repartieron una asistencia cada uno condujeron a Inter Miami al triunfo esta velada en Chase Stadium.

El capitán del club, Messi, volvió a hacer historia en la victoria contra Seattle al anotar su gol número 20 en 21 apariciones en la temporada regular este año, convirtiéndose en el quinto jugador en la historia de la MLS en registrar 20 goles en dos temporadas consecutivas desde que llegó al equipo.

Inter Miami actualmente es sexto en la clasificación de la Conferencia Este con 49 puntos y un récord de 14 victorias, seis derrotas y siete empates. Cabe destacar que el Club tiene tres partidos menos que cuatro de los equipos que figuran arriba en la tabla y dos menos contra el equipo restante.

El encuentro del sábado será el undécimo entre ambos equipos en la historia del Club, con tres victorias, cuatro derrotas y tres empates para Inter Miami en los duelos anteriores. D.C. United visita el sur de Florida tras empatar 1-1 en casa contra Orlando City SC en partido anterior esta temporada regular.

En total, el conjunto de D.C. ha registrado cinco victorias, 15 derrotas y 10 empates para un total de 25 puntos y ocupa el puesto 14 en la tabla de la Conferencia Este. El delantero Christian Benteke ha sido el líder del equipo hasta la fecha esta temporada regular con ocho goles y dos asistencias.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs DC United?

Inter Miami vs DC United está programado para este sábado 20 de septiembre desde las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; y en España a las 1:30 a.m. del domingo 21.

¿En qué canales ver Inter Miami vs DC United?

Inter Miami vs DC United se disputará en el Chase Stadium, con la transmisión exclusiva de Apple TV para Latinoamérica, a través del MLS Season Pass. En suelo argentino también se podrá ver por la misma señal. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde ver Inter Miami vs DC United?

TE PUEDE INTERESAR