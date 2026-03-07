vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Apple TV tiene los derechos para transmitir este encuentro, a través de su servicio de paga por Apple, sin la necesidad de tener MLS Season Pass como en anteriores temporadas. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 7 de marzo desde las 4:30 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y seis horas más en España).

Inter Miami vs. DC United juegan por la MLS 2026. (Video: Inter Miami)
Inter Miami vs. DC United juegan por la MLS 2026. (Video: Inter Miami)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS