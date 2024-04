Inter Miami vs. Monterrey se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este miércoles 3 de abril por el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions (Copa de Campeones Concacaf). El compromiso, que se llevará a cabo en el Estadio DRV PNK de Florida, está programado para arrancar desde las 7:00 de la noche (hora colombiana y peruana). Ademñas, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, FOX Sports y Amazon Prime. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Inter Miami vs. Monterrey EN VIVO: las Garzas se preparan para el partido por Concachampions. (Video: Inter Miami)

Inter Miami vs. Monterrey: posibles alineaciones

Inter Miami: Drake Callender; Julian Gressel, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, Nicolás Freire, Jordi Alba; Federico Redondo, Sergio Busquets, Diego Gómez; Lionel Messi y Luis Suárez.

Drake Callender; Julian Gressel, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, Nicolás Freire, Jordi Alba; Federico Redondo, Sergio Busquets, Diego Gómez; Lionel Messi y Luis Suárez. Monterrey: Esteban Andrada; Stefan Medina, Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Jorge Rodríguez, Luis Romo, Sergio Canales, Maximiliano Meza; Germán Berterame y Jesús Gallardo.