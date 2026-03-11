Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Inter Miami vs. Nashville EN VIVO por ESPN: minuto a minuto con Messi por Concachampions
Inter Miami vs. Nashville se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la ida de los octavos de final de la Concachampions. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro para toda Latinoamérica, a través de su servicio de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 11 de marzo desde las 6:30 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y seis horas más en España).
Inter Miami vs. Nashville EN VIVO: minuto a minuto por Apple TV con Lionel Messi SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.