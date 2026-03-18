vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Concachampions. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro para toda Latinoamérica, a través de su servicio de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 18 de marzo desde las 6:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y seis horas más en España).

Previa Inter Miami vs. Nashville SC. (Video: Apple TV)
Previa Inter Miami vs. Nashville SC. (Video: Apple TV)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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