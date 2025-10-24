Inter Miami vs Nashville por la MLS | Diseño: Christian Marlow
Desde el Chase Stadium,  vs.  se verán las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este viernes 24 de octubre por los playoffs de la , a través de la transmisión de Apple TV y la MLS Season Pass. El choque tendrá lugar desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia), con una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela; y dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay. Además, podrás seguir la transmisión de Apple TV para el territorio latinoamericano, sumado a su plataforma de streaming: Apple TV+. Recuerda, nunca acceder a la transmisión de Fútbol Libre TV, señal pirata, no lo recomendamos.

Inter Miami vs Nashville por la MLS | VIDEO: Apple TV
