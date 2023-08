A pesar de que Lionel Messi lleva varios partidos disputados en Estados Unidos, aún no tuvo la oportunidad de jugar un encuentro por la Major League Soccer. Sin embargo, para fortuna de los hinchas de las ‘Garzas’, esta espera terminó, puesto que a partir de las 6:30 p.m. (hora peruana), la ‘Pulga’ regresará a la acción para medirse ante New York Red Bulls, por la fecha 28 del campeonato estadounidense. Como era de esperarse, la fiebre por el astro rosarino no cesa en tierras norteamericanas, motivo por el que su debut en la MLS podrá verse en uno de los lugares más populares de la Gran Mazana.

Según la información brindada por el equipo de David Beckham y la propia organización del torneo estadounidense, el estreno de Messi podrá verse en vivo en el Times Square. Y es que una de las pantallas ubicadas en la avenida Broadaway anunció la transmisión del cotejo por el campeonato local.

Cabe resaltar que el equipo del campeón del Mundo llega a este cotejo con el objetivo de retornar a la senda del triunfo en la MLS, donde lleva 11 partidos sin poder sumar de atres (ocho derrotas y tres empates). Su última victoria se dio el pasado 13 de mayo ante New England Revolution (2-1).

“Un enfrentamiento masivo de la MLS requiere una pantalla enorme”, se lee en la publicación que realizó el campeonato estadounidense en sus redes sociales, promocionando un evento que seguramente marcará un antes y después en el certamen, al tener al siete veces ganador del Balón de Oro y de la Copa del Mundo.





¿A qué hora juega Inter Miami vs. Red Bulls?

Inter Miami vs. New York Red Bulls se medirán este sábado 26 de agosto desde las 6:30 p.m. (hora peruana), en el estadio Red Bull Arena. El encuentro se llevará a cabo por la jornada 28 de la Major League Soccer, donde las ‘Garzas’ marchan en el último lugar, con 11 partidos sin conocer la victoria.

Cabe resaltar que Apple TV es el canal oficial de los partidos del Inter Miami y de todos los clubes de Estados Unidos tanto en la MLS como en la Leagues Cup. Por ello, esta será la única señal que transmitirá el partido del club del astro rosarino, desde el Red Bull Arena (New Jersey), en televisores, computadoras y equipos móviles.





