vs. Real Salt Lake se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a una fecha más de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Apple TV tiene los derechos para transmitir este encuentro, a través de su servicio de paga por Apple, sin la necesidad de tener MLS Season Pass como en anteriores temporadas. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 22 de abril desde las 8:30 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y seis horas más en España).

Inter Miami vs. Salt Lake EN VIVO: minuto a minuto por Apple TV con Lionel Messi
Inter Miami vs. Salt Lake EN VIVO: minuto a minuto por Apple TV con Lionel Messi
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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