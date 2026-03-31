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¡Italia se quedó sin Mundial! Lágrimas en la terrible derrota ante Bosnia en la tanda de penales
¡Italia se quedó sin Mundial! Lágrimas en la terrible derrota ante Bosnia en la tanda de penales
La selección italiana igualó 1-1 en 120 minutos, pero volvió a fallar en la tanda de penales y cayó 4-1 ante Bosnia, consumando una nueva frustración que la deja fuera de su tercera Copa del Mundo consecutiva.
¡Italia se quedó sin Mundial! Lágrimas en la terrible derrota ante Bosnia en la tanda de penales
Italia volvió a tropezar en el momento más crítico y firmó otra noche amarga en su historia reciente. Tras igualar 1-1 durante los 120 minutos, el conjunto azzurro no logró sostener la presión en la definición desde los doce pasos y terminó cayendo 4-1 ante Bosnia. La tanda de penales expuso nuevamente las dudas de un equipo que, pese a tener momentos de dominio, no supo traducirlos en ventaja ni manejar el desenlace con la templanza necesaria.