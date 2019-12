Fue uno de los rumores más comentados y mediáticos del último mercado de fichajes. Todo parecía listo para que sea el gran golpe, pero finalmente James Rodríguez decidió quedarse en el Real Madrid a pelear un puesto en el equipo de Zinedine Zidane, aunque las lesiones no le han permitido trascender de la manera que hubiese querido. El colombiano tuvo la gran opción de llegar al Atlético de Madrid, y hoy se supo que los ‘colchoneros’ tenían todo ya listo.

El propio presidente del club, Enrique Cerezo, reveló cómo se dio el fallido fichaje de James, en entrevista con el medio ‘El País de Cali’.

“Intentamos contratarle en el verano, al inicio de la temporada, pero luego al final se torció la negociación y terminó quedándose en el Madrid”, dijo Cerezo.

“Los jugadores juegan donde quieran jugar, y James en ese momento quería jugar en el Madrid y por eso se quedó en el Madrid. Ahora, los contratos se hacen cuando se tienen que hacer y si no se hacen es porque no convienen”, reveló.

Tiene opciones para salir del Bernabéu

Inter de Milán tiene la firme decisión de hacerse con los servicios del colombiano, así lo informó este sábado el diario español Marca a través de su edición digital. La idea es hablar con los merengues en el mercado de fichajes de verano europeo (mitad de 2020) y han separado cerca de 50 millones de euros.

Además, Arsenal se acercó hace poco al internacional con la Selección de Colombia para buscar su contratación. No obstante, el ex Porto y AS Mónaco le bajó el pulgar a los ‘gunners’.

