La Selección de Colombia está en el ojo de la tormenta y en la prensa de dicho país están disconformes con el rendimiento que tuvo el equipo en el último empate sin goles con Perú, en un duelo clave que pudo acercarlos al boleto de la clasificación directa al Mundial del 2026. Sumado a esto, los rumores de un cortocircuito interno son cada vez más fuertes y exponen una supuesta pelea originada por la ofuscada reacción de Jhon Durán al ingresar a los camerinos.

Según detalló el periodista Paolo Arenas en su cuenta de X (antes Twitter), el delantero de 21 años habría llegado a los vestuarios renegando con sus compañeros, al punto de forcejearse con ellos y requiriendo la intervención de James Rodríguez y Jefferson Lerma. Incluso, el comunicador señaló que Néstor Lorenzo fue zarandeado al intentar contener a su futbolista.

“Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros. Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó. James y Lerma intervinieron rápido. El ’10’ al suelo y Lerma si frenó al ‘9’. El show pospartido”, señaló en la citada red social.

Esto, por supuesto, no dejó tranquilos a los periodistas y fueron a consultarle directamente a Jhon Durán, quien de inmediato desmintió esas versiones y salió al frente a cuestionar al que difundió ese supuesto altercado en la interna de la ‘Tricolor’. El atacante negó aquellas especulaciones y afirmó que todo está bien con sus compañeros.

“Nadie habló con nadie dentro. La verdad, pienso que ya hay que parar un poco (a la prensa). porque está bien decir cosas dentro del campo, pero ya inventar por fuera no me parece lo más adecuado”, manifestó en zona mixta, visiblemente molesto por la situación.

Jhon Durán desmintió supuesto conflicto interno en la Selección de Colombia. (Foto: getty Images)

En esa misma línea, le dejó un mensaje a Paolo Arenas. “El periodista que tuvo el pensamiento y la imagen de salir a decir esto, que tenga la misma claridad de salir a decir que no es verdad porque no es bueno acusar a personas que estamos haciendo un trabajo por cosas que él pensó o se imaginó”, agregó.

Más allá del resultado ante la Selección Peruana, Durán criticó a los medios de comunicación por estar inventando cosas para desacreditar a los jugadores de Colombia. “Nadie quiere empatar, todos queremos ganar. Pero tampoco hay que inventar un poco más de lo que pasa, porque aquí nadie pelea con nadie. Somos un grupo de compañeros y estamos aquí por el país”, añadió.

Por último, el futbolistas del Al Nassr cerró diciendo que no le darán crédito a chismes y que ahora solo se enfocarán en el próximo encuentro frente a Argentina, donde necesitan sumar si no quieren que Venezuela los alcance. “Siempre digo las cosas como son. No he cambiado nada. Ahora se viene un partido importante y queremos ir con toda. Hay mucho chisme”, aseveró.

Tras este empate a cero en Barranquilla, Colombia llegó a los 21 puntos y se mantiene sexta, en zona de clasificación directa a la Copa del Mundo. Sin embargo, Venezuela, que venció por 2-0 a Bolivia, está por detrás con 18 unidades y podría complicarle el panorama si en la próxima jornada pierden ante la ‘Albiceleste’ en Buenos Aires.

Jhon Durán tiene tres goles con la Selección de Colombia. (Foto: getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Colombia?

Luego de empatar por 0-0 con Perú, Colombia volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Argentina en Buenos Aires, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 de las Eliminatorias 2026. Dicho duelo está programado para este martes 10 de junio desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mâs Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Caracol TV para el territorio colombiano, mientras que en suelo argentino será televisado por TV Pública, TyC Sports y Telefe. Ojo, en Perú el partido se podrá ver por Movistar Deportes. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR