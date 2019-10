Ganó la Libertadores ante Boca, pudo llegar al Perú y ahora enfrentará cargos por narcotráfico en EE.UU.

Su nombre es Jhon Viáfara, ganó la Copa Libertadores 2004 vistiendo la camiseta del Once Caldas y se erigió como el mejor jugador de ese torneo. Pese al éxito que consiguió como futbolista, este exvolante colombiano no pudo evitar caer en manos de la delincuencia. Ahora afrontará en Estados Unidos cargos por narcotráfico. Y es que la Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ) aprobó su extradición para el país norteamericano.



"La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Jhon Eduis Viáfara Mina formulada por el Gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada de Bogotá", señala el auto.



La CSJ determinó que Estados Unidos aportó todos los documentos exigidos para la solicitud de extradición de Viáfara, que es requerido por los "delitos federales de narcóticos y concierto para delinquir" por la Corte del Distrito Este de Texas.



Viáfara, que integró la selección colombiana y fue campeón con Once Caldas de la Copa Libertadores en 2004 ante Boca Juniors, fue capturado el pasado 19 de marzo en Cali junto a otras cuatros personas. Esa operación fue realizada por la Policía colombiana con el apoyo de agentes de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).



Más de la trayectoria de Viáfara

Viáfara, nacido hace 40 años en Robles, en el Valle del Cauca, vistió las camisas de Portsmouth y Southampton, ambos de la Premier League de Inglaterra, así como la del español Real Sociedad.



En Colombia fue jugador del Deportivo Pasto, América de Cali, Once Caldas, Equidad, Junior, y Deportivo Cali, entre otros clubes. También estuvo voceado como refuerzo del Juan Aurich en 2010, pero finalmente su fichaje no se hizo realidad.



Este caso recuerda a otros jugadores colombianos que han sido capturados por delitos de narcotráfico. El más reciente fue Diego León Osorio, condenado a cinco años de prisión domiciliaria tras ser hallado culpable de tráfico, fabricación y comercialización de estupefacientes.



También fue detenido, en 1995, el defensa del América de Cali Wilson Pérez, quien llevaba en revistas 171 gramos de cocaína de alta pureza, cuando pretendía abordar un vuelo entre Barranquilla y Cali.

