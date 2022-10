Los rumores de una posible salida en el mercado de invierno vuelven a incrementarse para Joao Félix desde el Atlético de Madrid. El portugués carece de oportunidades en el primer equipo y parece haber tenido un ‘cortocircuito’ con Diego Simeone. Ante esto, surgió la invitación del director técnico alemán Roger Schmidt, quien está al mando de Benfica, su ex club. Para el estratega, las puertas están abiertas.

En conferencia de prensa previo al duelo del fin de semana por la Liga de Portugal ante Chaves, Schmidt fue claro en su respuesta por el posible regreso de Félix al equipo que lo vio despegar. Entre carcajadas contó que “si fuese posible, sería muy bienvenido”.

“Es un gran jugador, solo hizo algunos meses en el equipo principal del Benfica. Me gusta mucho, pero sinceramente no es algo realista”, dijo el preparador germano quien, a pesar de contemplar varios jugadores en esta posición, no ve esquiva la idea de tenerlo entre sus filas.

Siguiendo con los motivos que no hacen posible el regreso del delantero a las ‘Águilas’, el técnico recordó que salió por mucho dinero (126 millones en 2019) y es una “hipótesis imposible. Pero, si fuese posible...”, añadió dejando en el aire el fichaje del jugador.





Los pretendientes de Joao Félix

Por otro lado, el delantero del Atlético de Madrid es tentando por el Barça desde hace algunos años e incluso estuvo cerca de ser parte de la operación del regreso de Antoine Griezmann a la entidad rojiblanca. Desde el Camp Nou sueñan con tenerlo, pero no son los únicos que andan en la carrera por su fichaje.

Tal como apunta la citada fuente, PSG, Manchester United y Bayern Munich son los otros clubes que también están interesados en la llegada de Félix en el invierno. Salvo el cuadro parisino, ingleses y alemanes necesitan reforzar la delantera para no pasar apuros en lo que resta de temporada.





