Salió desde abajo: Juan Cuadrado, cuando la tragedia toca tu puerta y sigues adelante [PERFIL]

Un niño tiene la misión de divertirse. Únicamente divertirse. De pequeño, lo que uno piensa es solamente en tener amigos, jugar, hacer una que otra travesura y aprender de la vida, pasándola bien con los tuyos en ese momento. Los años pasan y uno madura, empieza a saborear lo que significa ser un adulto para, ya de joven, tomar una firme decisión respecto a lo que espera convertirse en un futuro no muy lejano.

Sin embargo, hay personas que la han pasado mal en su infancia y no han gozado de los 'beneficios' que significa ser un menor de edad. Sufrieron más de lo esperado, perdiendo familiares en el camino. De esto último fue víctima Juan Guillermo Cuadrado , crack de la Selección de Colombia y uno de los referentes del fútbol de su país.

Cada vez que pisa un estadio ya sea para jugar por la 'tricolor' o a ponerse la camiseta de Juventus, el popular 'Vespa' siempre dibuja una sonrisa en su rostro. ¿Y es qué hay algo mejor que te paguen por hacer lo que uno más quiere: jugar al fútbol? Cuando nació, un 26 de mayo de 1988 en Necoclí, Antioquia, producto del amor entre su padre Guillermo y madre Marcela Bello, su familia ya conocía lo duro de la vida. Y es que en ese lugar se vivía un tremendo conflicto armado entre grupos paramilitares y narcotraficantes. Los tiroteos eran pan de cada día y era una cuestión de supervivencia tratar de dormir con tranquilidad.

Así lucía Juan Guillermo Cuadrado en sus inicios en el fútbol. (Foto: Difusión) Así lucía Juan Guillermo Cuadrado en sus inicios en el fútbol. (Foto: Difusión)

Siempre, su madre le decía a Juan Cuadrado que ante cualquier sonido de un disparo, rápidamente se escondiera debajo de la cama. Bien obediente, hacía caso a lo dicho… hasta que la desgracia tocó el seno familiar. Su padre, quien en ese entonces trabajaba como conductor de un camión que repartía gaseosas, fue – lamentablemente – víctima de una bala en un tiroteo y falleció. Desde ese momento, entendió que la vida no regala nada y que en cualquier momento te puede quitar lo que más aprecias; hasta a los más cercanos. Así, su madre la tenía clara que todo sacrificio iba a ser directamente para él.

Marcela, al ser el único soporte del pequeño Juan, buscó trabajo en una bananera del poblado de Apartadó. La pelota ya era una obsesión para el niño y siempre la llevaba a la casa de su abuela, donde su madre lo enviaba en sus horas de trabajo. Es más, cuando Marcela estudió un bachillerato en la noche lo llevaba a sus clases, en las que Juan se quedaba completamente dormido. La palabra impedimento no existía para su madre con tal de sacar todo adelante.

EL FÚTBOL DE CUADRADO, DE CUERPO ENTERO

Con 13 años de edad, Cuadrado ya respiraba el deporte rey por todos lados. Su madre consiguió comprarle una pelota y botines, pero tuvo un accidente con una carreta que le lesionó uno de los talones. ¿El castigo por tal travesura? Le quitaron el balón por un mes y no le dejaron jugar con sus amigos. ¡Hasta a su abuela hacía renegar! Y no era para menos, pues siempre se las ingeniaba para ir a la cancha La Batea. "Si me dejas cumplir mi sueño de jugar al futbol, te juro que me voy a portar de la mejor manera", le dijo.

Es así que entró a la escuela Mingo Fútbol Club en la que tuvo un breve paso ya que, debido a la violencia en la zona, su madre optó por mandarlo luego al Manchester FC de Apartadó. Allí, la gente preguntaba quién era ese niño que corría tan rápido con la pelota pegada a sus pies. Deportivo Cali lo tuvo cerca de firmarlo para sus divisiones menores, pero finalmente el Club Atlético Urabá lo llevó para sus filas. Es más, River Plate envió un emisario para verlo en vivo y en directo, pero desistieron porque, en ese entonces, solo medía 1,35 cm de altura. ¡De lo que se perdió el club millonario! El puesto de lateral era suyo por su tremenda proyección y velocidad desde su propio campo al contrario, aunque con el pasar de los meses subió y llegó al de volante por derecha.

Era alto el nivel que Juan Guillermo Cuadrado mostraba por las bandas y es así que el Rionegro de la Primera B colombiana no la pensó dos veces y lo contrató. No fue hasta que directivos del Deportivo Independiente Medellín lo vieron en acción y decidieron que era primordial que tenga sus servicios. Ya fichado, su debut como profesional se da en el año 2008 con 20 años de edad frente al Boyaca Chicó. La destreza que mostraba no tenía comparación para su corta edad y en ese mismo partido anotaría su primer gol como futbolista profesional. La cosa empezaba más que bien para la 'culebra' de Colombia.

Juan Cuadrado jugó 32 partido con el cuadro del Independiente Medellín. (Difusión) Juan Cuadrado jugó 32 partido con el Independiente Medellín. (Difusión)

365 DÍAS Y UN CUADRADO AL VIEJO CONTINENTE

Portada de diarios, entrevistado por programas locales y peticiones de firma de autógrafos de parte de los hinchas de su equipo: así eran las semanas de Juan Cuadrado, ahora una estrella del fútbol 'colocho'. Con las justas fue un año el que duró en la primera división de su país puesto que el Udinese de la Serie A se adelantó a todos y lo llevó a tierras italianas. Para la temporada 2009-10 del campeonato local fue considerado uno de los fichajes del momento. No obstante, su paso por el elenco 'fruilani' iba a ser una montaña rusa. Los altibajos en su desempeño fueron más que una constante y por ello, luego de dos campañas, optaron por cederlo al Lecce junto a su compatriota Luis Fernando Muriel.

Bien dicen que no basta con el nivel individual de ciertos jugadores no basta para que un equipo rinda lo esperado… y así pasó con el Lecce. Cuadrado anotó 11 goles y dio 13 asistencias en 33 partidos, pero descendió a la Serie B al quedar en el puesto 18. Ante esta panorama, apareció en escena Fiorentina que lo contrató en 2012 en condición de cedido con opción de compra. En la tienda 'violeta' alcanzó el pique de su juego regalando proyección por las bandas y convirtiéndose en un fijo en la oncena titular de su club.

Juan Cuadrado lo ha ganado casi todo en Juventus. Ahora es habitual suplente. Juan Cuadrado lo ha ganado casi todo en Juventus. Ahora es habitual suplente.

En el cuadro del Artemio Francchi incluso recibió los llamados del Bayern Munich y Borussia Dortmund, pero aún así permaneció en la Serie A de Italia. No fue hasta que Chelsea tocó su puerta con 35,5 millones de euros. "Poderoso caballero es don dinero" y a los italianos no les quedó otra que aceptar la oferta. Los 'blues' lo ficharon en 2015 para que sea dirigido por José Mourinho. Si bien es cierto que ganó títulos en Stamford Bridge, no alcanzó a destacar del todo y tal como sucedió con Udinese, salió por la puerta falsa, ahora rumbo a Juventus.

En Delle Alpi, de arranque, 'la rompió' y por eso un año después de su llegada la 'Vecchia Signora' saca de la galera 20 millones de euros para su traspaso. Los campeonatos de la primera división italiana así como la copa local ya son parte de su palmarés teniendo a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, como compañero. Los hinchas 'bianconeros' lo quieren ver levantar, de una buena vez, la Champions League. ¿Se le dará?

SELECCIÓN DE COLOMBIA: LA DEUDA ESTÁ PENDIENTE

Los colombianos ruegan a su respectivo dios para ver ganar un nuevo título a la ‘tricolor’ luego de la Copa América 2001 que consiguieron en condición de local. Teniendo a cracks como James Rodríguez, Radamel Falcao, Teófilo Gutiérrez y el mismo Juan Cuadrado, el elenco norteño se ha visto opacado por lo hecho en los últimos años por la Selección de Chile a nivel sudamericano. Aunque, las esperanzas son lo último que pierden y lo que viene pinta para ser más que prometedor.

Y es que la Copa América 2019 está a la vuelta de la esquina en Brasil y el año próximo tiene como escenario tierras 'colochas', además de Argentina. Está más que obligado a doblar los tres goles oficiales que tiene con el seleccionado de su país. Todo Necoclí espera que llegue a su meta.

Juan Cuadrado y sus números como profesional hasta la temporada 2017-18. Juan Cuadrado y sus números como profesional hasta la temporada 2017-18.

► Los últimos fichajes que Real Madrid le quitó al Barcelona

► Frankfurt califica de "mentira piadosa" acuerdo de fichaje por Jovic

► Son fue expulsado de la manera más tonta en la Premier

► El crack del Ajax que fue ofrecido y rechazado por Real Madrid para la próxima temporada