"No puede jugar al fútbol": médico asegura que Iker Casillas tendrá que 'colgar los guantes'

Si bien lo único que importa ahora es que Iker Casillas se encuentra a salvo tras el infarto que sufrió este miércoles durante el entrenamiento del Porto , su futuro como jugador profesional no ha estado al margen de las especulaciones. E incluso ya hay quienes aseguran que exguardameta del Real Madrid no podrá seguir tapando a nivel profesional.



Juan Antonio Corbalán, exjugador de baloncesto profesional y cardiólogo en la actualidad, es uno de los que cree que Casillas debe 'colgar los guantes'.



"No se puede jugar al fútbol con un stent coronario y mucho menos un portero ", indicó en Televisión Española Juan Antonio Corbalán.



El que fuera un histórico base en el Real Madrid y en la selección española de baloncesto cree que Iker Casillas se recuperará bien pero no estará apto para ejercer como profesional en el deporte.



"Creo que Iker casillas acabará haciendo una vida absolutamente normal pero, desde mi punto de vista, no jugará en deporte profesional", añadió Corbalán.

Por su parte, Nelson Puga, jefe de los servicios médicos del Porto aseguró que el guardameta de 37 años se recuperará, pero no aseguró que pueda continuar jugado en el futuro.



"Dependerá de la medicación necesaria, de la evaluación que tendrá que ser hecha no solo en situaciones de reposo sino también de estrés como el ejercicio físico y también de la voluntad que tenga en continuar", dijo en declaraciones a Porto Canal, cadena propiedad del club.



