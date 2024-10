Tras una serie de malos resultados que ya no se podían sostener, sumados a las críticas de los hinchas que pedían un cambio en la dirección del club, Manchester United confirmó el último lunes la salida de Erik ten Hag. Sin embargo, no pasó ni un día y los ingleses se pusieron sexta marcha para encontrar a la persona que tomará el mando y llevará al icónico elenco inglés de regreso a la gloria, algo que no lograron en la Premier League desde hace 11 años. Si bien es cierto que Ruud van Nistelrooy asumirá como entrenador interino, la directiva buscaba un DT con experiencia en situaciones difíciles y con algunos logros acumulados. Tras considerar varias opciones, finalmente los ‘Red Devils’ eligieron a Rúben Amorim, de tan solo 39 años, pero con una trayectoria admirable.

En la lista de candidatos sonaron nombres como Xavi Hernández, que quedó libre tras su salida del Barcelona; Edin Terzić, quien tuvo grandes actuaciones con el Borussia Dortmund; y Thomas Frank, con experiencia en la Premier League al mando del Brentford, donde logró destacadas actuaciones. Este martes, el Sporting Club de Portugal confirmó el interés del Manchester United en fichar a Rúben Amorim.

“El Manchester United ha manifestado su interés en fichar al entrenador Rúben Amorim” y “se ha mostrado preparado para pagar su clausula de salida”, indicó el club de Lisboa en la página web de la Comisión del Mercado de Valores Inmobiliarios (CMVM), órgano que supervisa la Bolsa portuguesa. Es importante mencionar que, para que los ‘Diablos Rojos’ puedan asegurar su contratación, deberán pagar los 10 millones de euros (10,8 millones de dólares) establecidos en su cláusula de rescisión.

Esta noticia también fue confirmada por el periodista Fabrizio Romano, quien ratificó el interés de los ingleses en el estratega portugués. “Amorim ya ha dicho que sí a la propuesta y al proyecto del Man Utd”, escribió en su cuenta ‘X’ (antes Twitter). Se espera que en los próximos días, la directiva pague la cláusula de salida y oficialice su llegada al elenco de la ciudad de Manchester, que atraviesa una de sus temporadas más complicadas de su historia.

A pesar de su corta edad, Amorim es considerado uno de los mejores entrenadores de Europa. En su momento, figuró en la lista del Liverpool para reemplazar a Jürgen Klopp, aunque finalmente el neerlandés Arne Slot fue el elegido. Como futbolista, el portugués estuvo como mediocampista, debutando en Belenenses y retirándose en 2017 en las filas del Benfica, además de ser internacional con la Selección de Portugal.

En cuanto a su carrera como entrenador, el estratega del Sporting Club tuvo temporadas destacadas que le permitieron ganarse un nombre en el fútbol internacional. El portugués logró tres títulos consecutivos en la Copa de la Liga de Portugal, además de ganar en dos ocasiones la Primeira Liga y una Supercopa de Portugal. Se le reconoce también por su capacidad para desarrollar jóvenes talentos y por un estilo de juego dinámico y ofensivo que imprime en sus equipos.

Entre sus últimos logros en el club, el DT conquistó la liga en la temporada 2020-2021 y viene de una campaña 2023-2024 espectacular, en la que se consagró campeón con 29 victorias, tres empates y solo dos derrotas. En la Primeira Liga estableció un récord impecable: 9 partidos jugados, 9 victorias, con 30 goles a favor y solo 2 en contra, mostrando un dominio absoluto en Portugal. Además, tuvo buenos resultados en la Champions League, sumando 7 puntos en las primeras tres jornadas.





El esquema que utilizaría Rúben Amorim en el ‘nuevo’ Manchester United

Rúben Amorim es un entrenador que no teme a los retos y, teniendo en cuenta la situación actual del Manchester United, no tendría problemas en replantear al club, que atraviesa dificultades desde hace más de una década. Se espera que el estratega realice cambios significativos, comenzando por reforzar la línea defensiva, ya que podría optar por una formación con tres defensores en lugar de los cuatro utilizados por Ten Hag.

Si bien es cierto que contará con tres zagueros en la defensa, Amorim aprovecharía para implementar un sistema 3-5-2, donde los carrileros asumirían la importante tarea de contribuir al ataque y apoyar en situaciones defensivas. Sin embargo, la plantilla actual carece de jugadores con esas características, por lo que se anticipa que, tras su llegada, se anuncian algunas contrataciones de cara a la temporada 2025-2026.

En el ataque, Rúben tiende a jugar con menos hombres en esa zona. Los nombres de Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes, Marcus Rashford y Rasmus Hojlund estarían en rotación constante mientras busca la fórmula ideal, optando por alineaciones que incluyan dos mediocampistas centrales y tres delanteros en el frente de ataque. Bajo esa línea, la titularidad de Garnacho podría estar en mayor riesgo, considerando que una combinación de Fernandes, Hojlund y Rashford sería bastante similar a la que utilizaba en el Sporting.

Además, se sabe que el neerlandés tuvo algunos enfrentamientos con figuras destacadas como Cristiano Ronaldo durante su regreso por el club y, más recientemente, con Jadon Sancho, quienes criticaron su trato y mala gestión en el equipo. En contraste, se destaca que Amorim tiene un buen manejo de las relaciones dentro del plantel y una habilidad notable para mantenerse alejado de cuestiones extrafutbolísticas.

Rúben Amorim conquistó la liga en la temporada 2020-2021 con Sporting Club de Portugal. (Foto: Agencias).





