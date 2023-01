En cada partido de fútbol suceden hechos extraños y anecdóticos. En el empate (1-1) entre Feyenoord y Twente por la fecha 19 de la Eredivisie hubo una acción que ya se ha viralizado en las redes sociales. Cuando corría el minuto 38 de juego, el portero Justin Bijlow realizó una viveza que ha sorprendido a algunos e indignado a otros. ¿Qué hizo el arquero neerlandés de 35 años? Aquí te contamos todos los detalles.

Después del gol del mexicano Santiago Gimenez (30′), Feyenoord ganaba con tranquilidad, hasta que Twente comenzó a presionar en el área rival. Solo ocho minutos después, un desborde de Virgil Misidjan hizo que el portero Justin Bijlow saliera de su arco para cortar el ataque. Llegó a las justas y logró sacar el balón fuera del campo.

Sin embargo, uno de los recogepelotas le dio rápido un balón a Virgil Misidjan para que realice el saque. Es en ese momento cuando Justin Bijlow impidió el saque de banda lanzando un segundo balón al campo de juego. El rival se molestó y le lanzó un pelotazo en el cuerpo. Además, el árbitro no tuvo más remedio que parar el juego y amonestar al guardameta.

La acción sirvió para evitar el gol, ya que la portería se estaba vacía; sin embargo, en la segunda mitad llegaría el tanto del empate, obra del defensor Joshua Brenet. Respecto a su acción polémica, el arquero Justin Bijlow explicó a ESPN: “Virgil no es el más lento, pero cuando comencé a deslizarme inmediatamente pensé: si no lo tiro al campo, ellos pueden anotar. Me gané bien la amarilla”.

Eso sí, el entrenador del Twente, Ron Jans, no se mostró de acuerdo con la acción de Justin Bijlow y aseguró que cada vez hay más conductas antideportivas en el fútbol. “Tal vez fue inteligente que tiró esa pelota cuando queríamos hacer el saque de banda, pero fue antideportivo”, señaló el técnico de 64 años.

Aunque muchas personas lo consideran como una “trampa”, la realidad es que no es una acción que esté fuera del reglamento o infrinja una falta importante. En esa línea, se puede utilizar para sacar ventaja en un partido, ya que dentro de la norma es válido. De todas formas, estas acciones siempre van a generar polémica en el fútbol. ¿Y tú qué opinas?





