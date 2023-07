En el Estadio Dignity Health Sports Park, Juventus vs. Milan chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por un partido amistoso internacional, en Estados Unidos. El compromiso, que se disputará este jueves 27 de julio, arrancará a las 9:30 de la noche (hora colombiana y peruana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Ambas escuadras se están preparando intensamente para el próximo torneo de la Serie A de Italia. Para el conjunto de la Juventus, es primer encuentro amistoso de la pretemporada es una oportunidad para mostrar su máximo potencial y enviar un mensaje contundente sobre sus intenciones para esta venidero periodo.

Superando las dificultades institucionales del pasado ciclo, el cuadro liderado por Massimiliano Allegri se enfrentará en el campo a una de las principales escuadras del Calcio. Para reforzar a la ‘Vecchia Signora’ se incorporó Timothy Weah, extremo estadounidense, que llega procedente de Lille francés.

Del otro lado, el Milan, tras sufrir una reciente derrota de 3-2 contra el Real Madrid, donde llegó a estar ganando 2-0, pero no pudo mantener la ventaja en la segunda mitad, buscará redimirse. Previamente, habían conseguido una abultada victoria de 7-0 frente al Lumezzane italiano.

Bajo el liderazgo del entrenador Stefano Pioli, el ‘Rossoneri’ aspira a superar su cuarto puesto en la Serie A y arrancar con fuerza en la nueva temporada. Han reforzado su plantilla con fichajes destacados como Luka Romero y Christian Pulisic, aunque también han experimentado la partida de Paolo Maldini.

Juventus vs. Milan: horarios del partido

México : 8:30 p. m.

: 8:30 p. m. Ecuador: 9:30 p. m.

Colombia : 9:30 p. m.

: 9:30 p. m. Perú: 9:30 p. m.

Bolivia : 10:30 p. m.

: 10:30 p. m. Chile: 10:30 p. m.

Paraguay : 10:30 p. m.

: 10:30 p. m. Venezuela: 10:30 p. m.

Argentina : 11:30 p. m.

: 11:30 p. m. Brasil: 11:30 p. m.

Uruguay : 11:30 p. m.

: 11:30 p. m. España: 4:30 a.m. (viernes 28 julio)

Juventus vs. Milan: canales de transmisión

Para ver la transmisión del partido de Juventus vs. Milan tienes estas opciones. Puedes hacerlo a través de ESPN, STAR Plus y Futbol Libre TV en América. En tanto, por Movistar+ Champions Tour, en España. Recuerda que Depor te traerá todas las incidencias, minuto a minuto, para que no te pierdas detalles de este partidazo.

Juventus vs. Milan: probables alineaciones

Juventus: Szczesny; Gatti, Bonucci y Danilo; Kostic, Weah, Locatelli y Rabiot; Chiesa, Miretti y Milik.

Szczesny; Gatti, Bonucci y Danilo; Kostic, Weah, Locatelli y Rabiot; Chiesa, Miretti y Milik. Milan: Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Florenzi; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Junior Messias, Colombo, Pulisic.

Juventus vs. Milan: ¿dónde se juega?





