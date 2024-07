Inglaterra y España protagonizarán la final de la Eurocopa 2024 este fin de semana y, en medio de la tensión que genera este tipo de encuentros, un escándalo salió a la luz e implica a la escuadra inglesa: Kyle Walker enfrenta una complicada situación debido a su doble vida amorosa, lo cual ha generado problemas en su entorno. El lateral derecho es una de las piezas claves de Gareth Southgate, pero los problemas extradeportivos podrían cambiar su situación en el equipo.

Este escándalo no es un tema reciente y estalló hace varios meses cuando se reveló que, sumado a los cuatro hijos con su esposa Annie Kilner, tenía una relación paralela con Lauryn Goodman; con la última, tuvo dos hijos más. Este descubrimiento provocó que su pareja desde los 17 años lo echara de casa.

En enero, el propio futbolista admitió sus errores públicamente en una entrevista con The Sun, asumiendo la responsabilidad de sus acciones: “El único culpable soy yo. Tengo roles y responsabilidades de las que soy consciente y me equivoqué. Necesito reconocer mis errores; se lo debo a todos. Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder”.

Kyle Walker es lateral derecho en la Selección de Inglaterra. (Foto: AFP)

Si bien existió conflicto, Kilner y Walker se reconciliaron. Annie estuvo en los seis partidos de la Eurocopa, junto a sus cuatro hijos. Sin embargo, esta situación volvió a ser un conflicto porque Goodman estuvo también con uno de los hijos, vistiendo la camiseta de Walker.

Además, eso no fue todo: el pequeño portaba el nombre “papá” en la espalda, con el número de Kyle. Por ende, esta presencia comenzó con las especulaciones de una reincidencias y posible incidentes en el estadio, en caso se vuelva a repetir esta situación.

¿Qué solución brindará la Selección de Inglaterra?

Para evitar conflictos, los servicios de seguridad de la selección inglesa han recibido órdenes estrictas de impedir que Goodman se acerque a la zona destinada a los familiares de los jugadores. “Lauryn es vista como una alborotadora, y la peor pesadilla de Annie es encontrarse con ella”, explicó una fuente al Daily Mail. Esta medida busca mantener la paz y evitar distracciones en el entorno del equipo antes de la gran final.

Kilner viajó para apoyar a Walker y, al igual que Lauryn Goodman, lo hizo acompañada de uno de sus hijos. Esta situación no solo ha generado un ambiente tenso en la selección inglesa, sino que también ha captado la atención de la prensa y el público, añadiendo una capa extra de drama a la ya intensa espera por la final de la Eurocopa.





¿A qué hora inicia la final de la Eurocopa 2024?

El encuentro entre los finalistas (España e Inglaterra) de la Eurocopa 2024 está programado para este domingo 14 de julio. El partido comenzará a las 2:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia; a las 4:00 p.m. en Argentina, Uruguay y Brasil; a las 3:00 p.m. en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia; en cambio a la 1:00 p.m. en México. Finalmente, a las 9:00 p.m. en España. ¡Atentos al enfrentamiento!

¿En qué canal ver la final de la Eurocopa 2024?

La final de la Eurocopa promete ser un duelo intenso de inicio a fin. Este juego será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de operadores de DIRECTV, Claro TV y Movistar. Además, también estará disponible en su versión de streaming en la plataforma Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro en la web de Depor.

¿En qué estadio se va a jugar la final de la Eurocopa 2024?

La final de la Euro se celebrará en el Olímpico de Berlín. Con una capacidad de aproximadamente 75,000 espectadores, este icónico recinto fue el hogar del Hertha de Berlín y acogió numerosos eventos deportivos de renombre a lo largo de su historia. Además de ser el escenario de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, el estadio fue también el lugar donde se disputó la final del Mundial 2006 y la emocionante final de la Champions League 2014/15, ambas tras una significativa remodelación del recinto.





